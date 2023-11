A German-language guide to the NFL: Wer sind die New England Patriots?

The New England Patriots will play their first ever game in Germany on Sunday, taking on the Indianapolis Colts at Frankfurt’s Deutsche Bank Stadion. And since it’s our job here at Pats Pulpit to provide fans with all the information they need about the team, we thought we’d stay true to our mission statement by providing some basic information to our German-speaking readers about who the Patriots actually are.

Nachdem die NFL letztes Jahr ihr “Projekt Deutschland” mit einem Spiel in München gestartet hat, ist sie heuer in Frankfurt zu Gast. Das erste Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und Miami Dolphins fand letzte Woche statt, das Zweite folgt an diesem Sonntag: die New England Patriots werden als designierte Heimmannschaft die Indianapolis Colts empfangen.

Wir hier bei Pats Pulpit berichten seit über 15 Jahren über die Patriots, und deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht vor ebendiesem Frankfurt-Spiel einmal zu erklären: wer sind die denn überhaupt?

Wer sind die New England Patriots?

Die New England Patriots sind eine von 32 Mannschaften in der National Football League, der größten professionellen American Football Liga der Welt (die ausschließlich in den Vereinigten Staaten heimisch ist). Im Gegensatz zu anderen Teams, die Städte oder Bundesstaaten vertreten, haben es sich die Patriots zur Aufgabe gemacht die gesamte Region Neuengland in Nordosten der USA zu repräsentieren: Massachusetts, Maine, New Hampshire, Vermont und Connecticut.

Obwohl ursprünglich in der Stadt Boston beheimatet, wo der Club 1959 gegründet wurde, spielen die Patriots in einer Kleinstadt im Einzugsgebiet: seit 1970 nennen die Patriots Foxborough ihr zuhause, wo sie seit der Saison 2002 im sogenannten Gillette Stadium spielen.

Das Team war ursprünglich eher bescheiden erfolgreich, und mit Ausnahme von zwei Teilnahmen am Super Bowl in den Saisons 1985 und 1996 nie wirklich groß auf der Bildfläche vertreten. Das änderte sich im Jahr 2000 als Clubbesitzer Robert Kraft einen neuen Cheftrainer, Bill Belichick, engagierte.

Zusammen mit Quarterback Tom Brady, der ebenfalls in diesem Jahr verpflichtet wurde, führte er die Patriots zu sechs Super Bowl-Gewinnen: die Saisons 2001, 2003, 2004, 2014, 2016, und 2018 endeten mit New England in Besitz der Vince Lombardi Trophy, verliehen an den Sieger des Endspiels.

Diese “Dynasty” wie es im Englischen genannt wird, erlaubte den Patriots innerhalb von zwei Jahrzehnten zu einem der erfolgreichsten Vereinen in der Ligahistorie zu werden. Kein Team hat mehr Super Bowl-Siege auf dem Konto; einzig die Pittsburgh Steelers halten auch bei sechs.

Tom Brady verabschiedete sich nach der Saison 2019. Seitdem sind die Patriots eine Mannschaft im Umbruch: sie erreichten die Playoffs nur einmal in den letzten drei Jahren, und haben seit ihrem letzten Super Bowl-Triumph kein solches Turnierspiel mehr gewinnen können.

Wie läuft die Saison 2023 für die Patriots?

In einem Wort: schlecht.

Obwohl Bill Belichick immer noch als Trainer und General Manager die Geschicke der Mannschaft leitet haben die Patriots heuer erst zwei von neun Spielen gewinnen können. Ihre Bilanz von 2-7 ist die schlechteste seit Belichicks erster Saison vor 23 Jahren.

Die Gründe für das schlechte Abschneiden bisher sind vielfältig. Das Team hat ohnehin nicht den besten Kader der Liga und wurde darüberhinaus auch noch vom Verletzungspech heimgesucht. Quarterback Mac Jones spielt ebenfalls seine schlechteste Saison bisher, während die gesamte Offensive Schwächen im Pass- und Laufspiel an den Tag gelegt hat.

Defensiv sind die Patriots immer noch fähig eines der besseren Teams in der NFL zu sein. Allerdings haben die Verletzungen und eine fehlende Unterstützung von Seiten der Offensive ihren Tribut verlangt: statistisch gesehen ist New England auch auf Defensivseite nicht viel mehr als Mittelfeld.

Ob sich das gegen die Colts ändern wird bleibt abzuwarten. Die Patriots haben heuer streckenweise guten bis sehr guten Football gespielt, aber Konsistenz ist immer wieder Mangelware.

Wer sind die wichtigsten Spieler bei den Patriots?

Ein NFL-Kader besteht bekannterweise aus 53 Spielern, von denen die meisten in einem Spiel zum Einsatz kommen. Hier ist ein kurzer Überblick über die wichtigsten auf Seiten der Patriots.

QB Mac Jones (No. 10): Jones ist seit 2021 der Einser-Quarterback bei den Patriots. Wie oben bereits erwähnt hat er heuer noch nicht überzeugen können, und trägt deshalb eine Mitschuld am schlechten Abschneiden der Mannschaft.

RB Rhamondre Stevenson (No. 38): Stevenson ist der beste Running Back des Teams und somit ein Spieler der den Ball öfter als die meisten anderen Berühren wird. 2023 ist noch nicht seine beste Saison, aber er hatte erst letzte Woche einen Touchdown über 69 yards.

WR Demario Douglas (No. 81): Obwohl er erst in seinem ersten Jahr in der NFL ist, ist Douglas bereits ein wichtiger Bestandteil des Teams. Er wird den einen oder anderen Pass am Sonntag fangen.

TE Hunter Henry (No. 85): Als Tight End ist Henry sowohl für das Fangen von Pässen als auch das Blocken im Laufspiel zuständig. Wie Douglas wird auch er manche Bälle von Mac Jones geliefert bekommen.

DT Christian Barmore (No. 90): Obwohl Spieler entlang der Defensive Line oftmals unauffällig sind ist Barmore eine Ausnahme: der 24-Jährige ist sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass ein höchst produktiver Spieler.

LB Ja’Whaun Bentley (No. 8): Bentley ist einer von sechs Teamkapitänen und auch für die Kommunikation auf Seiten der Defensive verantwortlich. Man hört seinen Namen nicht oft, aber er ist kritisch für den Erfolg der Verteidigung.

S Kyle Dugger (No. 23) und S Jabrill Peppers (No. 5): Dugger und Peppers spielen auf der Safety-Position und sind somit oftmals die letzte Verteidigungslinie. Sie sind ziemlich gut darin, und nicht nur das: beide können mehrere Rollen auf Defensivseite einnehmen und sind somit wichtige Spieler für New England.

An dieser Stelle ebenfalls erwähnt werden muss der Trainer der Mannschaft. Obwohl die Patriots nur 2-7 sind ist Bill Belichick einer der besten und erfolgreichsten Trainer in der Geschichte der NFL. Seine Zukunft ist ungewiss — schon aufgrund seiner 71 Jahre — aber seine Qualitäten als Coach unbestritten.

Wie kann ich Patriots-Colts sehen?

Patriots gegen Colts wird um 15:30 Ortszeit in Frankfurt gespielt. Die Übertragung findet auf RTL und DAZN statt. Wir hier bei Pats Pulpit werden wie immer einen Liveticker sowie umfassende Berichterstattung vor, während und nach dem Spiel bereitstellen.

Ihr könnt uns darüberhinaus auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen.